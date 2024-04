Censo revela cuál condado de Estados Unidos creció más en población y ¡está en Florida!

Mientras el condado de Miami-Dade crece debido al ingreso de inmigrantes de diferentes nacionalidades, hay otro condado en Florida que se llevó el primer puesto de los lugares preferidos por los estadounidenses para establecerse.

Así lo demostró un informe publicado el pasado jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos con las cifras de 2022. En el documento, se certifica que el condado de Polk, ubicado entre Tampa y Orlando, fue el que recibió mayor cantidad de nuevos residentes en todo el país.

Este pequeño destino, cuya extensión total es de 5.206 kilómetros cuadrados, ha sido elegido por más de 29.300 personas que decidieron cambiar de residencia el año pasado. A pesar de que cualquiera podría creer que Miami-Dade ha sido el que más ha crecido en los últimos meses, la verdad es que sí es así, solo que sus nuevos ciudadanos provienen de las afueras de Estados Unidos.

Más específicamente, 54.500 inmigrantes se asentaron en este condado del sur de Florida. Esto representa la cifra más alta en todo el país y tuvo un incremento de casi 40% en comparación con el año pasado.

Sin embargo, así como ha crecido en extranjeros, el informe precisa que más de 47 mil residentes de Miami-Dade se mudaron a otros condados. Entre las razones que apuntan a esta migración interna, destacan los altos costos de alquileres y el impacto de la inflación en la alimentación, sobre todo la que consume en la calle.

Estas tierras son mayoritariamente conocidas por ser las principales productoras de cítricos en el estado del sol. Sus más de 62 mil acres de plantaciones de naranjas han tenido que ceder algunos espacios para la construcción de desarrollos urbanísticos.

Asimismo, Polk y su ciudad central Lakeland son famosos por sus más de 500 lagos, un paraíso terrenal para amantes de la naturaleza. Ofrece múltiples actividades al aire libre, al igual que una vibrante escena cultural.

Otra de las razones que la hace tan atractiva para las familias con niños es que cuenta con una gran variedad de ofertas educativas, así como también tiene oportunidades universitarias en Polk State College y Florida Polytechnic University.

Las áreas residenciales se han concentrado más hacia el noreste del condado, debido a su cercanía a Walt Disney World. Mientras que los agricultores tuvieron que reubicarse en la zona sur como consecuencia de una terrible bacteria que se expandió en los sembradíos.

Tal es su crecimiento que el Gobernador Ron DeSantis firmó la semana pasada un proyecto de ley que contempla la ampliación de la Interestatal 4. Con una inversión de 2,5 mil millones de dólares, se buscará expandir a 3 carriles de uso general, auxiliares y dos expresos tanto en dirección este como oeste.

Con ello, se aliviará el tráfico que ha ido incrementando tras la llegada de nuevos residentes. Las obras comenzarán a finales de 2024, por lo que poco a poco Polk va cambiando su entorno para adaptarse a su nueva realidad demográfica.

I am happy to announce that our projects to widen 14.7 miles of I-4 from US 27 in Polk County through Champions Gate to the Osceola Parkway in Osceola County will begin construction this year.

We’re 10 to 20 years ahead of schedule on many important projects thanks to our… pic.twitter.com/xKID3AZTyw

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 3, 2024