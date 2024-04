¿Cómo influye el color de los ojos en la visión?

La cantidad de melanina o pigmento que una persona tiene en el iris determina el color de sus ojos. Mientras más melanina, más oscuros serán. En los EE.UU, solo el 9% de las personas tiene los ojos verdes, siendo este color el menos frecuente.

Mientras que el color más recurrente es el marrón -carmelita-, que alcanza al 45% de la población. Según los científicos, el cambio de color de los ojos se originó con la migración de nuestros antepasados desde zonas geográficas más cálidas a las más frías.

Pero, ¿influye el color de los ojos en la visión?, se preguntan muchos

En general, las personas con ojos más claros son más sensibles a la luz que aquellas con ojos más oscuros. Por ello, las personas con ojos claros necesitan mayor protección contra los rayos UV provenientes del sol.

Por otra parte, dicen los médicos, que las personas con los más claros tienen más probabilidades de ser miope, aquellos que ven borroso los objetos distantes. Sin embargo, aquellos con los ojos más oscuros no deben cantar victoria, ya que son propensos a tener hipermetropía, es decir, visión borrosa a corta distancia. Claro está, esto no quiere decir que una persona con ojos oscuros no pueda ser miope o viceversa, solo estamos hablando de probabilidades.

Si usted tiene los ojos verdes, azules, grises o marrones y le preocupa algún padecimiento de su vista, nuestra recomendación es ir a una consulta con un oftalmólogo para que este le examine. Si el oftalmólogo le prescribe el uso de gafas, lo más indicado es contar con un seguro de visión que incluya revisiones periódicas gafas, lentes y algunos tratamientos de corrección de la vista.

De más está decir que Univista Insurance usted puede encontrar el seguro de la vista más barato para usted y su familia.