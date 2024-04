Rehabilitación de vías en Miami: Entérate de los horarios de cierres, desvíos y evita el tráfico

Los residentes de Key Biscayne, Miami y Virginia Key vivieron unas ocho horas de pesadilla la noche del domingo 14 de abril cuando intentaron atravesar el puente en la SR 913/Rickenbacker Causeway.

Muchos ni siquiera sabían de qué se trataba, aunque el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) había anunciado en sus redes sociales el inicio de las obras de rehabilitación en dicha vía.

Sin embargo, la mayoría no se había enterado y lo que se consiguió fue una tranca inmensa con vehículos literalmente estacionados que no podían avanzar debido al cierre de los canales. Los contratistas denegaron el paso debido a la restauración del pavimento de concreto del puente.

Estas labores están comprendidas en un plan de mantenimiento del FDOT, que también incluye mejoras en la rampa de SR 9A/I-95 y en la carretera SR 913/SW y SE 26. “El trabajo es parte de un proyecto de rehabilitación de los puentes que tienen casi 50 años y es imperativo para su integridad estructural y la seguridad del público viajero”, indicó el ente en un comunicado.

On Sun., 4/14, the flyover bridge westbound SR 913/Rickenbacker Cswy to southbound US 1/S Dixie Hwy and northbound SR 9A/I-95 will be closed for bridge rehab work. Swipe left for more info or visit https://t.co/PhERQ8qzpL . @miamidadecounty @cityofmiami @villageofkb @kbchamber pic.twitter.com/MrGgnC8f2D

El disgusto de los conductores fue tal que escaló hasta el ayuntamiento de Key Biscayne, cuyo alcalde Joe Rasco se pronunció en contra de lo ocurrido. “Los residentes del pueblo están, con razón, frustrados y molestos por la situación del tráfico que enfrentamos, al igual que yo”, manifestó en Instagram.

Agregó que aunque había discutido el cierre con los funcionarios de FDOT, estos le habían garantizado que todo estaría bajo control, cosa que no se logró. Durante la tarde de este lunes, la oficina competente anunció que se están sometiendo a una nueva consideración los horarios y logística de las obras.

“Si bien se esperaba que esta fase de trabajo durara aproximadamente dos meses, el Departamento está reevaluando el plan de gestión del tráfico para mantener la seguridad y, al mismo tiempo, garantizar el movimiento continuo de personas y mercancías desde Key Biscayne hacia el continente”, puntualizó FDOT.

Drivers have been stuck trying to leave Key Biscayne for over 5 hours now and still counting 🚧😳🤦‍♂️| #ONLYinDADE #fail #KeyBiscayne #traffic

*🗞️Drivers leaving Key Biscayne facing significant delays due to road closures resulting from a pavement project. The flyover bridge on… pic.twitter.com/2vXFOzvyr8

