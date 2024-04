Hombre en Miami fue arrestado tras escalar torre de telefonía: afectó a usuarios T-Mobile

Si eres usuario de T-Mobile y eres residente de Miami, es muy probable que la mañana de este miércoles 3 de abril tuvieras algunas deficiencias en el servicio. El motivo es mucho más complejo que una caída de un cable, una desconexión o una falla en algún equipo.

Desde las 7 de la mañana, la Policía de Miami acudió a una torre de telefonía celular en Allapattah, entre la calle 29 y la avenida 13 del noroeste, luego de que un hombre subiera tras hacerse pasar por un trabajador de T-Mobile.

Según el reporte policial, un supervisor se dio cuenta de que una torre había estado apagada por varias horas, por lo que llamó a un trabajador para que se dirigiera al lugar a verificar qué pasaba.

Al llegar, el empleado fue sorprendido por un sujeto que lo saludó desde las alturas dándole los buenos días. Al parecer, el intruso había trepado a la torre entre la 1 y las 5 de la mañana, tiempo durante el cual desconectó la electricidad que alimenta a los equipos en varias ocasiones.

El “hombre-araña” incluso convidó al trabajador de T-Mobile a subir y disfrutar de la vista junto a él, pero en cambio este llamó de inmediato a las autoridades.

Al sitio no solo acudió la Policía de Miami, sino también negociadores de crisis y hasta el Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad. Durante la mañana, varias calles alrededor estuvieron cerradas según indicaron los efectivos en su cuenta Twitter.

TRAFFIC ADVISORY: NW 29 Street is closed from NW 12 Avenues to NW 14 Avenue due to a man who has climbed on a cellular phone tower.

PIO is en route.. pic.twitter.com/vXPVg4g4N1

— Miami PD (@MiamiPD) April 3, 2024