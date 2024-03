Leche materna protege contra el Covid-19, según estudio

Las madres lactantes que reciben el refuerzo de la vacuna contra Covid-19 pueden transmitir los anticuerpos a sus hijos a través de la leche materna, según un estudio de University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) y la Facultad de Medicina de UF.

Esto permite que los infantes puedan estar protegidos ante el virus, cuando son demasiado pequeños para recibir la vacuna. Esta investigación es la tercera de una serie que analiza la protección por medio de anticuerpos que se transfiere a través de la leche materna de mujeres que recibieron sus dos primeras inmunizaciones contra Covid-19 y, ahora, la vacuna de refuerzo.

En el estudio más reciente que analizó las dosis de refuerzo, se contó con dos madres hispanas del total de 14 madres. El grupo de estudio original incluyó a seis madres hispanas del total de 34 participantes.

Leer más: FDA declara que el yogurt puede reducir el riesgo de diabetes pero con condiciones

“Consideramos que la leche materna puede desempeñar un papel importante en la protección contra Covid durante los primeros seis meses de vida de los lactantes”, dijo la Dra. Vivian Valcarce, ex investigadora de la Facultad de Medicina de UF, líder del equipo de investigación.

Aunque muchos piensen que el coronavirus es cosa del pasado, la también profesora asegura que siguen “observando infantes hospitalizados por infecciones de Covid-19”.

“Este estudio demuestra lo importante que es la leche materna y la lactancia para la salud infantil durante una pandemia”, afirmó Valcarce. Con ello desmitifican una de las tantas afirmaciones que se dijeron en 2021, cuando incluso algunos llegaron a recomendar que se interrumpiera la alimentación materna.

Método de análisis

Durante la investigación, se les dio seguimiento a las 14 madres lactantes y a sus bebés desde antes de recibir la vacuna de refuerzo contra Covid-19 hasta después de recibirla, dijo Joseph Larkin, profesor asociado de microbiología y ciencia celular de UF/IFAS. Analizaron la sangre de las madres para confirmar que sus organismos produjeron anticuerpos contra Covid-19 después de una inyección de refuerzo.

Luego, examinaron la leche materna para confirmar la presencia de anticuerpos y finalmente, sometieron a pruebas las heces de los bebés para verificar que había anticuerpos presentes.

Asimismo, para conocer si los anticuerpos de la leche materna funcionaban contra Covid-19, se colocó leche materna en una placa con una cepa del virus Covid segura para el laboratorio.

Anticuerpos de la madre combaten el virus en bebés

Los científicos encontraron que los anticuerpos de la madre desactivan el virus, dijo Lauren Stafford, asistente de investigación graduada de UF/IFAS y candidata a doctorado en el campo de microbiología y ciencia celular.

“Cuando los bebés nacen, tienen un sistema inmunológico inmaduro por lo que dependen en gran medida del sistema inmunológico de la madre”, aclaró Larkin. De allí que entonces “la lactancia materna puede servir durante el periodo intermedio mientras los bebés desarrollan su propio sistema inmunológico”.

Asimismo, mencionó que algunos anticuerpos también se transfieren a los fetos a través de la placenta, pero que esta protección inicial disminuye con el tiempo.

El estudio fue una colaboración entre UF/IFAS y la Facultad de Medicina de UF e incluyó al Dr. Josef Neu, profesor de pediatría dentro de la división de neonatología de la Facultad de Medicina de UF. Fue publicado en febrero de este año en Frontiers in Nutrition y financiado por la Fundación Gerber y Children N° 39, Miracle Network.