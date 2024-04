Florida aplicará duras sanciones a quien exponga a oficiales y socorristas al fentanilo

Desde que el consumo de fentanilo comenzó a repuntar como causa de muerte en Estados Unidos, ha obligado a las autoridades a implementar medidas que busquen frenar su abuso. Sus consumidores no son el único público vulnerable sino también los diferentes efectivos policiales que en diversas circunstancias se exponen a ella.

Uno de los tantos casos que causó alarma en los cuerpos de seguridad fue el del agente David Faiivae, del condado de San Diego en California. El oficial sufrió una sobredosis tras exponerse al fentanilo durante un operativo en 2021.

Faiivae se desplomó en cuestión de segundos al suelo y comenzó a respirar muy lentamente. Gracias a que su compañero pudo identificar los síntomas y de inmediato le roció naloxona en sus fosas nasales, pudo salvarse.

Como este agente, cientos de ellos arriesgan su vida cada día al momento de atender diferentes situaciones en las que puede estar involucrado este opioide. Es por ello que el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó recientemente una ordenanza que castigará duramente a los consumidores de fentanilo.

Florida continues the fight against the fentanyl that is pouring across the border and into our communities. pic.twitter.com/NkT3kmPcVU

“El proyecto de ley SB 718 establece que cualquier adulto que a través de la posesión ilegal de fentanilo o análogos exponga a un policía a esa droga y como resultado sufra una sobredosis o lesiones corporales graves, lo procesaremos como un delito grave en segundo grado”, indicó el líder republicano el pasado 8 de abril en Orlando.

La intención de esta medida es calificar como delito grave de segundo grado cuando no se notifique al socorrista la tenencia de este opioide. El riesgo es que con ello podría conducir a una sobredosis por desconocimiento.

De ser acusado bajo este cargo enfrentaría hasta 15 años de prisión y una multa de 10.000 dólares, según el abogado Dean G. Tsourakis. Además, pierde el derecho de votar o de comprar un arma de fuego, de acuerdo con la firma Mike Law.

“Si un oficial te pregunta si tienes drogas en tu poder y mientes y el oficial termina expuesto al fentanilo, sufriendo daños, te haremos responsable y te aplicaremos todo el peso de la ley”, expresó DeSantis.

SB 718 will increase penalties on criminals who expose law enforcement officers to fentanyl.

We are also expanding, from 12 to 29 counties, Florida’s Coordinated Opioid Response network, which has helped to drive a reduction in opioid overdose deaths. pic.twitter.com/3zmeUwBtI0

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 8, 2024