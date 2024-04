¿A partir de cuándo se deposita el reembolso del IRS?

La temporada de presentación de declaraciones de impuestos está por llegar a su fecha límite en Estados Unidos. Hasta el 15 de abril de 2024 tienes oportunidad de cumplir con este trámite obligatorio para personas que perciben ingresos incluidos ciudadanos y extranjeros residentes o no.

Una de las ventajas de entregar una declaración sin revisiones ni enmiendas es que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) le otorga un reembolso, que es muy esperado por miles de contribuyentes.

Es por ello que algunas de las preguntas más frecuentes son a partir de qué fecha comienza la devolución del dinero declarado y cómo saber si califica para el reembolso.

La portavoz del IRS, Alejandra Castro, explicó a Univision que toda persona que ya presentó su declaración de impuestos, que haya pagado alguna penalidad por presentación y pago tardíos y que no esté bajo la modalidad de pago a plazos fijos puede recibir un reembolso total o parcial del dinero.

The #IRS has made updates to the ‘Where’s My Refund?’ tool, including:

• Refund status messages in plain language

• Seamless access on mobile devices and with the IRS2Go app

• Notifications if the IRS needs additional information for your refund

Visit https://t.co/jCBEZFMDqH

— IRSnews (@IRSnews) April 10, 2024