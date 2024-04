Misterioso objeto espacial aterrizó en vivienda de Naples causando serios daños

Una extraña y desconcertante escena sacudió a la comunidad de Naples, Florida, el pasado 8 de marzo. Un misterioso objeto se estrelló contra una vivienda, provocando daños significativos y muchas preguntas que hasta el momento siguen sin respuestas.

Este incidente llamó la atención de expertos en el campo astronómico, porque además no es el primero que se registra. Jonathan McDowell, profesional del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, comentó que el evento podría estar relacionado con la reentrada en la atmósfera terrestre de una “paleta de equipos” proveniente del espacio.

Agregó que la caída de esta pieza estaba prevista para la región de Fort Myers, aunque aparentemente desvió su trayectoria hacia la cercana ciudad de Naples.

El propietario de la residencia afectada, identificado como Alejandro Otero, compartió los detalles del incidente. En una publicación del astrónomo en X, respondió que una de las piezas se desvió del camino y terminó estrellándose contra su casa.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

