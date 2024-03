Colombiano revolucionó las redes al revelar cuánto gana por día como Uber en EE.UU.

Estados Unidos es un país lleno de muchas oportunidades, principalmente para ciudadanos de países de América Latina que viajan a buscar una vida mejor y mayor ingresos. En 2023 más de dos millones de inmigrantes atravesaron la frontera para llegar al país.

Las oportunidades laborales en Estados Unidos abundan, seas profesional o no. Es una realidad que muchos trabajos informales suelen tener mucha más remuneración que en los países de origen desde donde llegan los migrantes, como el de construcción, uno de los más conocidos.

El servicio de transporte privado a través de plataformas como Uber son uno de los oficios con más demandas y una opción lucrativa para muchos migrantes, en especial Ángel Pinzón, un ciudadano de Colombia que se viralizó en redes sociales tras mostrar cuánto ganaba diariamente como conductor.

El colombiano aseguró a través de la red social TikTok que llegó al estado de Texas. En el video publicado bajo el nombre “Cómo es un día trabajando como Uber Ride en Houston”, el hispano se hizo de miles de comentarios de personas incrédulas por la suma de dinero.

¿Cuánto gana y cuánto trabaja como Uber?

Pinzón aseguró que inicia su día a las cuatro de la tarde y termina a las dos de la madrugada. Es decir, trabaja un total de 10 horas aproximadamente.

De acuerdo con su balance ganó 200 dólares en solo un día de trabajo. Lo que quiere decir que su hora laboral es un promedio de veinte dólares.

“Si trabajara las 12 horas que permite Uber al día me podría estar haciendo 250 dólares. Aunque he trabajado los sábados y me he hecho mucho más que eso”, aseguró en el video.

En cuanto a gastos, no mencionó cuánto es el mantenimiento de su vehículo pero si destacó que gasta alrededor de 20 dólares en gasolina diario.

El video que acumula miles de visita generó un amplio debate. Y es que para algunos tantas horas desgastando su vehículo por ese valor es muy poco. Mientras que para otros parece una gran oportunidad de empleo como independiente.

@angel_pibe_ $200 usd 💴 en 10 horas de trabajo, trabajando en Uber Ride en Houston Tx 🇺🇸 Eso quiere decir que la hora de trabajo viene siendo a $20 y si trabajo las 12 horas que permite Uber me puedo estar haciendo $250 aunque he trabajado los sábados y me he hecho mucho mas. Los leo en loan comentarios, que te parece un día de trabajo en Uber? #uberdriver #uber #ubereatsdriver #houstontx ♬ sonido original – angel_pibe_

De acuerdo con cifras oficiales, casi un 25 % de estas personas que buscan trabajo en EE. UU. lo hacen en empleos informales, como el caso de conductores de vehículos a través de plataformas digitales. Es importante recordar que para poder conducir este tipo de vehículos de servicios de pasajeros, los interesados deben tener un pase expedido por las autoridades del país, de al menos un año de vigencia.