Momentos de tensión se vivieron en el Icon of the Seas durante rescate de barco

Entre las mil posibilidades que pueden ocurrir durante una travesía en el mar, los pasajeros del crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas del Royal Caribbean jamás imaginaron que en su viaje vivirían una experiencia que les haría reflexionar sobre la vida.

El pasado domingo 3 de marzo, el barco navegaba hacia Roatán, Honduras y justo se encontraba entre Cozumel, México y el oeste de la isla de Cuba cuando la tripulación divisó una pequeña embarcación a la deriva en el océano Atlántico.

De inmediato, activaron una operación de rescate en la que pudieron salvar a las 14 personas que iban en un pequeño bote. A través de sus sistemas de comunicación, el capitán notificó a los viajeros el hallazgo, lo que creo un ambiente de tensión, según detalló una de las pasajeras, Alessandra Amodio, a People.

“Estaba en el almuerzo buffet con mi familia cuando escuchamos un anuncio codificado por los parlantes” alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo, comentó la turista. La impactante información provocó que varias personas quedaran en “shock”, mientras que muchos otros se volcaron a las ventanas para intentar observar lo que sucedía.

La embarcación se encontraba a unas cuantas millas de distancia, por lo que el gran crucero tuvo que dar media vuelta. Luego, sacaron un bote de rescate para acercarse a los náufragos quienes ondeaban una bandera blanca.

De acuerdo con el testimonio de Amodio, la tripulación del Royal Caribbean tuvo que hacer varios viajes para trasladarlos a todos al crucero. Entre los pocos detalles que se supieron, destacó que las personas, cuya nacionalidad, sexo e identidad se desconocen, tenían 8 días a la deriva, por lo cual fue un milagro que todos estuvieran vivos.

Pasajeros del Royal Caribbean celebraron el rescate

“El consenso general fue que esto no era algo que nadie hubiera pensado que sucedería. Fue una locura verlo, incluso sabiendo dónde estaban en el agua, una vez que bajaron la bandera, estaban difíciles de detectar. Solo ver este pequeño bote que sabías que estaba lleno de gente rodeado por la inmensidad del agua fue suficiente para asustarte”, relató.

Una vez que culminaron las operaciones de rescate, recibieron un anuncio de que las 14 personas ya estaban a bordo y a salvo. La información generó un gran sentimiento de satisfacción, por lo que se escucharon aplausos y vítores generalizados.

La compañía naviera indicó a AP que se les proporcionó atención médica a los rescatados. Además, estaban trabajando de manera estrecha con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Un portavoz de esta agencia reveló a Newsweek que la embarcación se ubicaba en el área de responsabilidad de búsqueda y rescate de México.

Ni Royal Caribbean ni las autoridades estadounidenses han ofrecido más detalles del caso, por lo que se desconoce el actual paradero de los rescatados.

El Icon of the Seas apenas inició sus viajes a finales de enero pasado desde el Puerto de Miami y ya ofreció a sus pasajeros una experiencia que, a pesar del riesgo y la tensión, no podrán olvidar jamás.