¡Toma nota! Estos eventos se llevarán a cabo en el Hard Rock Stadium este año

El Hard Rock Stadium en Miami Gardens no solo es la casa de los Miami Dolphins, del Miami Grand Prix, del torneo Miami Open, del Orange Bowl y de la Universidad de Miami. También se ha convertido en un reconocido centro para eventos de música en el sur de Florida.

Este año, y a pesar de que la temporada de la NFL ya culminó sus actividades, el estadio tiene en su planificación una serie de espectáculos de entretenimiento y otros deportivos que de seguro no querrás perderte. Algunos ya agotaron sus entradas pero hay otros que todavía tienen boletos disponibles.

Uno de los encuentros más esperados en este 2024 es la celebración de Copa América, la cual tendrá partidos muy destacados en el Hard Rock Stadium, una de sus 14 sedes. Allí se jugarán dos partidos de la fase de grupos el 23 y 29 de junio y la final del torneo el 14 de julio.

Cabe la posibilidad de que el público pueda ver a Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina en tierras floridanas, es decir, no solo lo veríamos con el uniforme del Inter Miami, lo que le da un extra de motivación a sus fieles seguidores. Las entradas salían a la venta el 28 de febrero; acá puedes chequear su disponibilidad.

Otro evento deportivo importante será el Abierto de Miami de la ATP y la WTA, del 27 al 29 de marzo, cuyos juegos estarán encabezados por Novak Djokovic e Iga Swiatek. Para asistir, debes adquirir los tickets en este enlace.

Asimismo, la acción continuará en mayo con el esperado Gran Premio de Fórmula 1 de Miami Crypto.com. Los aficionados al automovilismo tendrán la oportunidad de ver a leyendas como Lewis Hamilton en acción antes de su mudanza a Ferrari en 2025. Hay diferentes opciones para las entradas.

El icónico estadio será testigo del renombrado Festival de Música Jazz in the Gardens (JITG Music Fest, por sus siglas en inglés), programado para los días 9 y 10 de marzo. El evento, ahora en su decimoséptimo año, contará con una alineación estelar que incluye a superestrellas del hip hop como Rick Ross, TI, Uncle Luke, Lil’ Kim, Trick Daddy y Trina, entre otros.

Para disfrutar este evento debes darle clic aquí para ver la disponibilidad de boletos.

🎉 Start #JITG2024 at the Opening Night Party at Daer Nightclub! 🔥 Kid Capri & Miami Gardens’ top DJs are ready to turn it up! 🎧✨ Don’t miss the ultimate kickoff. Get your tickets & join the celebration! 🎟️ #JITG #JITGMusicFest #DaerNightclub pic.twitter.com/mktgUn0ohc

Los fanáticos de la música urbana podrán disfrutar de la vibrante energía de la gira ‘Ferxxocalipsis’ del cantante colombiano Feid el 6 julio. El El intérprete y compositor ha sido nominado 7 veces al Grammy y actualmente figura en el top 10 de las listas de reproducción de todo el mundo. Sus boletos aun no han salido a la venta.

Finalmente, para concluir el año con broche de oro, el estadio será el escenario del tan esperado ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift en octubre. Como era de esperarse, las entradas ya se agotaron para este evento tan anhelado por los “swifties”.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd

