Inter Miami cae ante Montreal y corta el invicto en la MLS

Inter Miami CF (2V-1D-1E, 7 puntos) cayó 2-3 en casa contra CF Montréal en un duelo reñido en el Chase Stadium. El delantero Leonardo Campana y el lateral izquierdo Jordi Alba anotaron los goles del equipo en el partido para registrar sus primeros goles de la temporada.

“A mi me gustó la actuación del equipo, pero lamento la pérdida de puntos porque era un partido con un desarrollo que se dio para perder puntos y porque nosotros teníamos con qué ganar el partido”, dijo el director técnico Gerardo ‘Tata’ Martino.

Inter Miami hizo varios cambios a su alineación para su tercer partido de la semana y salió de inicio con Drake Callender en la portería; David Ruiz, Tomás Avilés, Sergii Kryvtsov, Noah Allen y Alba conformaron una línea de cinco en defensa; Julian Gressel, Federico redondo y Lawson Sunderlands fueron titulares en el medio campo; Campana y Taylor lideraron el ataque del equipo.

Notablemente, el volante Redondo hizo su debut en la MLS formando parte del once inicial de Inter Miami. Por su lado, Ruiz, Sunderland y Campana sumaron sus primeras titularidades de la temporada.

Los visitantes tomaron la ventaja temprano en el partido, con Montréal abriendo el marcador al minuto 13 por medio de un gol del defensor Fernando Álvarez.

Inter Miami luego estuvo en busca del tanto del empate durante el resto de los primeros 45 minutos, con la ocasión más peligrosa del equipo en la primera mitad siendo producto de un intento de Taylor al minuto 41. Tras combinarse en el centro del campo con Redondo, Gressel habilitó a Taylor en el centro del área con un pase filtrado preciso, con la definición posterior por encima del arquero rebotando en el poste antes de salir del campo de juego.

El segundo tiempo luego vio a los locales igualar el marcador al minuto 71; un centro de Sunderland encontró a Campana sobre el segundo poste, en donde el delantero remató de cabeza para enviar la pelota al fondo de la red y empatar el marcador 1-1. El gol fue el primero de Campana esta temporada, mientras que la asistencia fue la primera para Sunderland esta temporada y en su carrera en la MLS.

Minutos después Montréal anotó dos goles en sucesión en los minutos 75 y 78 para tomar la delantera por 1-3.

Inter Miami posteriormente puso fin a la seguidilla de goles al minuto 80 para cortar la ventaja de los visitantes. Tras varios rebotes luego de un centro, la pelota le cayó a Busquets sobre sector derecho a las afueras del área, en donde le cedió el balón a Alba en el centro sobre los linderos del área. El lateral izquierdo luego desató un zurdazo de primera intención para batir al guardameta y marcar su primer gol de la temporada. Por su parte, la asistencia fue la primera de Busquets esta temporada regular y su segunda en total este año.

