Messi se “vuelve loco” en cumpleaños de Antonela en Miami: ¡no para de bailar!

Miami es la ciudad que nunca duerme y sus fiestas nocturnas siempre dan de qué hablar. La protagonista de esta historia es Antonela Roccuzzo, la ilustre esposa del astro Lionel Messi, quien inauguró con glamour sus 36 años de vida.

La rosarina eligió celebrar este acontecimiento con un festín de lujo en un renombrado restaurante de la metrópoli.

El sábado 2 de febrero, Gekko, un local japonés de renombre situado en el pulsante corazón de Brickell, se vistió de gala para recibir a Antonela y su distinguido círculo de amigos, entre los que se destacaron figuras como Luis Suárez y Jordi Alba. Estos invitados de lujo no pudieron más que deleitarse con la magia de la noche.

La velada tomó un giro espectacular cuando el renombrado productor y compositor argentino Bizarrap hizo su entrada triunfal, convirtiendo el ambiente en un escenario vibrante con su actuación sin precedentes.

La música escaló a nuevos niveles cuando resonó la session 52 de Quevedo, instante en el que los asistentes, incapaces de resistirse al ritmo, se lanzaron a la pista de baile.

Entre los momentos capturados, Antonela, Messi, Suárez y Alba se vieron sumergidos en la música, entonando “Quédate” y entregándose al baile con una pasión contagiosa.

Este vibrante espectáculo fue inmortalizado y rápidamente se esparció por las redes sociales. Los movimientos de estos íconos del deporte capturaron la admiración de todos, celebrando junto al mejor jugador del mundo un momento de pura felicidad.

Antonela no solo cautivó con su elegante vestido metalizado; también brilló en una noche inolvidable, coronada con una torta de varios pisos que rememoraba el estilo barbiecore, adornada con flores estampadas y fotos comestibles que retrataban a su amada familia.

Previo a esta noche estelar, el 26 de febrero, la familia Messi ya había festejado el cumpleaños de Antonela con una encantadora temática de princesas Disney.

A través de Instagram, Antonela compartió vislumbres de esta celebración íntima, destacando globos en tonos pasteles y una imponente imagen de Pocahontas. Por supuesto, acompañada por Lio y sus tres hijos, Mateo, Thiago y Ciro, en una foto que captura la esencia de la magia y el amor familiar.

Miami, con su eterno resplandor y como escenario predilecto de los famosos para sus escapadas nocturnas, una vez más se confirma como el lugar donde las estrellas encuentran el espacio perfecto para brillar, celebrar y compartir momentos inolvidables.

La celebración de Antonela Roccuzzo en Miami no fue solo un acontecimiento personal, sino que también coincidió con un momento de júbilo deportivo, duplicando las razones para festejar.

Esa misma noche, el Inter Miami se enfrentó a Orlando City en el clásico de Florida, un duelo que se llevó a cabo en el imponente Chase Stadium.

El equipo local, con Lionel Messi y Luis Suárez liderando el ataque, demostró su superioridad en el campo de juego. Culminando en una victoria aplastante de 5-0 sobre sus rivales.

Messi makes it 🖐️

Suárez whips in a ball to Messi who finishes it for our fifth goal of the night 🤩#MIAvORL | 5-0 pic.twitter.com/iQEcpBUqBG

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024