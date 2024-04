Miami Seaquarium sacrificó a un león marino “debido a su mal pronóstico”

La dirección de The Dolphin Company, que actualmente administra el Miami Seaquarium en arrendamiento, confirmó la muerte de otro de sus animales. La información ya había sido dada a conocer por la organización sin fines de lucro Our Honor el pasado lunes en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En esta ocasión, la empresa tomó la decisión de dormir al león marino Bud, debido a su complejo estado de salud. Así lo indicó el director ejecutivo de The Dolphin Company, Edwin González, a NBC6 este viernes 12 de abril.

“Continuó rechazando y rechazando alimentos en las últimas semanas a pesar del tratamiento y la atención de apoyo. Fue sacrificado humanamente debido a su mal pronóstico el 28 de marzo de 2024”, sostuvo.

El león marino, al que se le consideraba paciente geriátrico por sus 20 años, tenía un diagnóstico de una insuficiencia renal aguda desde diciembre. Luego, desarrolló una afección respiratoria.

Asimismo, un portavoz de la Oficina de Parques, Recreación y Espacios Abiertos de Miami-Dade aseguró que el condado se enteró de este fallecimiento una semana después. Justamente, una comisión había asistido al Miami Seaquarium el 27 de marzo (un día antes de ser sacrificado) y fue testigo de la “condición letárgica” de Bud, reseñó CBS News Miami.

A pesar de que el condado pidió en repetidas ocasiones actualización de la salud del león marino, les notificaron 7 días más tarde.

El director ejecutivo agregó que “peritos independientes de una universidad local realizaron una necropsia, los resultados están pendientes”.

La organización Our Honor detalló en su comunicado que tras revisar los documentos judiciales del caso MS Leisure Company-Phil Demers, pudieron comprobar que Bud era uno de los animales que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) habría querido confiscar en enero pasado.

Miami Seaquarium’s sea lion has died. Bud was around 20 years old and, according to court documents, may have been suffering from kidney disease. Miami Seaquarium’s former veterinarian had ordered a CT scan. The delay in diagnostics may have been the reason Bud was one of the… pic.twitter.com/1ABq3i3Dlq

— Our Honor (@OurHonorVets) April 9, 2024