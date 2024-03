Miami Seaquarium tiene los días contados: Alcaldía ordenó su desalojo

Organizaciones de defensa de animales, usuarios en redes sociales, veterinarios y un sinfín de personas se unieron en una sola voz para clamar por el cierre del Miami Seaquarium. Desde la muerte de la orca Lolita, este espacio ha sido objeto de innumerables críticas debido a su mala operatividad e irresponsabilidad en cuanto al cuidado de las especies marinas.

El centro que alguna vez se consideró recreativo motivó al Departamento de Agricultura (USDA) a realizar una inspección sobre las instalaciones durante el mes de octubre de 2023. Los hallazgos dejaron en evidencia una infraestructura deteriorada, peligrosa y no apta para los animales.

En un intento por hacer frente a sus responsabilidades, Dolphin Company, la empresa que lidera el acuario, respondió a los señalamientos. Desde 2023 y hasta principio de año las autoridades del espacio dijeron que estaban colaborando con el USDA para atender los puntos importantes.

Adicionalmente, realizaron varias reparaciones que suponían riesgos para algunos delfines y manatíes. Sin embargo, el daño era demasiado enorme para remediarlo y tanto proteccionistas de animales como el público en general comenzó a pedir el cese de operaciones.

En enero, las recomendaciones de USDA abordaron la revisión del contrato de arrendamiento y la posibilidad de cierre. Para el 21 de ese mes, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó profunda frustración por los casos de violaciones al bienestar animal y alertó que tomaría acciones.

Activists nail their message for the mayor! Hundreds of nails were dumped outside the office of @MayorDaniella as we demand the closure of the Miami Seaquarium! pic.twitter.com/OIUceZqTlr — PETA (@peta) February 12, 2024

No obstante, Cava no profundizó más sobre el tema ni cuándo se daría a conocer la decisión de finiquitar relaciones y cerrar el espacio. En febrero, los activistas locales y miembros de la organización PETA organizaron varias protestas para exigir a la alcaldía el cierre definitivo del establecimiento.

Miami Seaquarium ya tiene fecha para entregar el espacio

Casi un mes después, el jueves 7 de marzo, la alcaldía del condado de Miami-Dade emitió la notificación de poner fin al contrato de alquiler.

De acuerdo con el referido medio de comunicación, Dolphin Company deberá entregar el espacio antes del próximo 21 de abril. La razón de la decisión corresponde a las numerosas y reiteradas violaciones contra la vida animal.

El documento se emitió desde la oficina de Cava dirigido al presidente y operador del parque, Eduardo Albor. Telemundo apuntó que el aviso de terminación de contrato de arrendamiento subraya la violación hacia el mantener la propiedad en buen estado.

Asimismo, la misiva destaca el incumplimiento de mantener a los animales y las leyes aplicables en estos casos.

¿Por qué el condado no actuó antes?

Durante las protestas llevadas a cabo por PETA, la vicepresidenta de la organización, Tracy Reiman, dijo que los animales estaban sufriendo. A pesar de que lograron el rescate de algunos manatíes, aún era necesario que el “incompetente” parque cerrara de forma definitiva.

“PETA está pidiendo a la alcaldesa Levine Cava y a los funcionarios del condado que pongan el último clavo en el ataúd del Seaquarium”, dijo en febrero.

Here is a copy of @LevineCava’s Notice of Termination letter sent today to the Miami Seaquarium to officially end their lease. They have until April 21st to vacate the properties. pic.twitter.com/78rWtBjVYL — @UrgentSeas (@urgentseas) March 7, 2024

No obstante, la alcaldesa dejó en claro que estaba comprometida a avanzar en la rescisión del contrato con el Miami Seaquarium para asegurar el bienestar de las especies. Sin embargo, no detalló las razones por las que aún no se había emitido una fecha de cierre definitivo.