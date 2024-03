Miami Seaquarium llega a su fin: Qué pasará con los animales

El jueves 7 de marzo, el ayuntamiento del condado de Miami-Dade dio una estocada a la compañía que lidera el Miami Seaquarium. La máxima autoridad local emitió una notificación para poner fin al contrato de arrendamiento y por ende el espacio deberá ser desalojado lo más pronto posible.

La misiva firmada por la alcaldesa, Daniella Levine Cava, estuvo dirigida al presidente y operador del parque, Eduardo Albor. En el texto se expone que la directiva de Dolphin Company tiene que ceder el sitio donde funciona el acuario antes del 21 de abril de 2024.

Esta decisión se tomó luego de que Miami Seaquarium reprobara una evaluación hecha por los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En el informe emitido en octubre de 2023, se dejó en evidencia las reiteradas violaciones contra la vida animal y el deterioro del espacio.

El parque que alguna vez sirvió como centro recreativo llega a su fin y de esta manera se cierra un capítulo sombrío en el condado de Miami-Dade. Si bien en este lugar se crearon recuerdos memorables para miles de personas también es cierto que sus directivos incumplieron con muchas normativas.

De acuerdo con un reporte hecho por NBC, actualmente hay más de 500 animales que residen en las instalaciones del acuario. En todo el proceso legal, solo tres manatíes y un delfín fueron trasladados a otros parques debido a sus condiciones críticas.

La veterinaria Jenna Wallace, quien renunció al Seaquarium en 2021, dijo para el referido medio que la reubicación del resto de los ejemplares se debe conversar con el condado.

Al preguntarle sobre si deben trasladarlos a instalaciones que estén avaladas por la Dirección Estadounidense de Acreditación (ADA), la profesional respondió que es probable. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que exista otra opción para ellos.

Por ahora, las autoridades de Miami-Dade están evaluando varios planes de contingencia luego de que finalice el contrato en abril. No obstante, según NBC, el ayuntamiento no tiene control sobre lo que sucede con los animales que albergan en el espacio ya que están bajo la responsabilidad de Dolphin Company.

Wallace destacó que debe existir una colaboración entre el condado y los profesionales que operan en los diferentes parques de la localidad.

“Creo que algunos de los profesionales en el campo veterinario de Zoo Miami, SeaWorld, el Zoológico de San Diego y el Dolphin Project deben combinar esfuerzos. Hay que dejar de lado el drama y las diferencias y unirse en el proceso”, apuntó.

Los directivos deberán desalojar antes de la fecha prevista ya que tampoco cuentan con certificación de bienestar animal. Este documento, otorgado por la American Humane Association (AH), lo perdieron debido a las deplorables condiciones encontradas por la USDA.

VICTORY! #MiamiSeaquarium’s lease is being TERMINATED 🎉

The world can now cheer that this hellhole will be shut down 👏 https://t.co/dx0K9AE7XK pic.twitter.com/xGqnWZKnRI

— PETA (@peta) March 7, 2024