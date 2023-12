Miami Seaquarium liberó a tres manatíes tras polémica por malas condiciones

Desde el fallecimiento de la orca Lolita, el Miami Seaquarium ha permanecido bajo el ojo público por las condiciones en las que mantiene a sus animales. El 5 noviembre, el Departamento de Parques y Recreación del condado de Miami-Dade, emitió un aviso de incumplimiento ante una serie de irregularidades.

La decisión se tomó luego que el acuario reprobara una evaluación por parte de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En su informe, la agencia federal responsabilizó al espacio de fallos en la atención veterinaria, manejo de animales, instalaciones y otros criterios.

En ese mismo documento, se conoció el caso de Romeo, un manatí de 67 años alojado en un estanque deteriorado. El USDA dijo que Miami Seaquarium no había proporcionado protección contra el clima y la luz solar en el espacio.

Si bien la pareja de Romeo, Julieta, no apareció en la denuncia por condiciones deplorables, los grupos defensores de animales elevaron su voz para liberarlos.

La situación empeoró cuando el 14 de noviembre, los activistas de ‘UrgentSeas’ difundieron un video en la red social X, sobre las condiciones de vida del longevo manatí. En las imágenes aéreas, se pudo evidenciar que el mamífero vivía aislado en un estanque completamente deteriorado.

This video was taken on Nov 13th, 2023 above the Miami Seaquarium. Romeo, a 67 year old manatee lives in complete isolation in ever deteriorating conditions. We must fight for Romeo! #FreeRomeo pic.twitter.com/9BfdsYFaSA

