Miami Seaquarium reprueba inspección del gobierno: Hay estanques rotos y delfines con cemento pegado

Solitario. Un pequeño estanque con residuos y a la intemperie es el hogar del manatí Romeo confinado desde hace 66 años en el Miami Seaquarium. El animal ha pasado casi toda su vida cautivo y en los últimos años en condiciones lamentables que fueron denunciadas por grupos ecologistas.

UrgentSeas activó la campaña para salvar al mamífero, cuya vida lamentable se captó con drones desde las alturas. La denuncia encontró apoyo en las redes sociales donde se sumaron famosos como la estrella del surf Kelly Slater, quien lamentó el abandono que afecta al animal.

“¡Tienen que liberarlo! Ahí dice que sufren si no viven en grupos y si pudo vivir por mucho tiempo aislado”, “Es inhumano el cautiverio, y peor en soledad, para cualquier ser vivo. Liberen a ese pobre manatí”, fueron mensajes de diferentes internautas, que reflejaron la indignación ante el video publicado.

La situación del animal se suma a una serie de casos polémicos del famoso acuario de Miami. Al igual que Romeo, otras especies en cautiverio llamaron la atención de los grupos ecologistas, entre ellos la ballena Lolita que vivió en cautiverio hasta avanzada edad y murió en plenos preparativos para su liberación.

Li’i, un delfín que precisamente acompañó a Lolita hasta sus últimos días de vida, tuvo una mejor suerte ya que fue llevado al SeaWorld en San Antonio, Texas, donde podrá convivir con otros de su especie. El caso también generó controversia debido a las condiciones en las que vivía el animal.

This video was taken on Nov 25th above the Miami Seaquarium. Romeo, their 67 year old solitary manatee can be seen swimming in circles, without any protection from the sun in ever deteriorating conditions. We must continue to fight to #FreeRomeo from his horrendous captivity. pic.twitter.com/mONLslPJib

— @UrgentSeas (@urgentseas) November 26, 2023