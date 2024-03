Inter Miami y Messi no competirán en el U.S. Open Cup 2024

Lionel Messi y el Inter Miami no participarán en el U.S. Open Cup. Solo ocho de los 26 equipos estadounidenses de la Major League Soccer (MLS) serán parte del torneo.

Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles FC, Salt Lake, San José y Seattle participarán en la competencia de 96 equipos, dijo el viernes la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Houston es el campeón defensor del torneo y el resto de los equipos que participarán son los primeros siete equipos en la clasificación de la Supporters’ Shield del año pasado, pero que no avanzaron a la Liga de Campeones CONCACAF.

Los equipos de la MLS ingresarán en la cuarta ronda y enfrentarán a equipos de divisiones inferiores hasta que no puedan evitar un duelo entre equipos de la MLS. El año pasado 18 equipos de la MLS participaron desde la tercera ronda y ocho en la cuarta.

Houston superó 2-1 al Inter Miami en la final del año pasado. Messi se perdió ese partido por lesión.

Desde que inició la MLS en 1996, el único equipo fuera de la primera división que ganó la competencia fue el Rochester Raging Rhinos en 1999 de la segunda división de la USL A-League que superó al Colorado Rapids 2-0 en la final.

La MLS anunció el 15 de diciembre que retiraría a sus equipos del torneo más antiguo del país, que comenzó en 1914, y los reemplazó con los equipos de desarrollo de la tercera división de la MLS Next Pro.

