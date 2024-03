Oppenheimer brilló en los Oscar 2024, una gala llena de momentos icónicos

La 96ª edición de los Premios Oscar deslumbró a la audiencia con una combinación de talento, sorpresas y momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de todos los espectadores. Toda la magia ocurrió la noche del domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Como cada año las estrellas desfilaron por la alfombra roja luciendo sus mejores atuendos. En este momento fue Vanessa Hudgens quien dio la sorpresa de la noche, mostrando su avanzado estado de embarazo.

Luego que todos entraron al teatro, comenzó el verdadero espectáculo. La premiación estuvo conducida por el comediante Jimmy Kimmel, quien no escatimó en comentarios sarcásticos y picantes. Uno de ellos contra el expresidente Donald Trump, que generó risas y aplausos entre los presentes.

Desde la presencia carismática de Messi, el adorable perro actor de “Anatomy of a Fall”, hasta el inesperado y divertido momento en el que John Cena se presentó en el escenario sin ropa. Definitivamente los Oscar 2024 no decepcionaron en cuanto a entretenimiento y emoción.

john cena introducing ‘best costume design’ NAKED at the oscars 😭 pic.twitter.com/DVCSFDlnto

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la reunión de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, quienes protagonizaron la comedia clásica “Twins” en 1988. Su aparición para presentar los premios a los Mejores Efectos Visuales y Mejor Edición estuvo cargada de nostalgia y humor.

Especialmente cuando bromearon sobre su descontento con Batman, quien los derrotó en sus respectivos roles en el bativerso.

Pero quizás uno de los momentos más memorables de la noche fue el sorprendente número musical protagonizado por Ryan Gosling, quien interpretó “I’m Just Ken” en el escenario del Dolby Theatre.

Vestido con un traje rosa brillante, Gosling cautivó al público con su increíble voz y su estilo cool, mientras invitaba a Slash al escenario y hacía coros con la directora y co-protagonistas de Barbie.

Este espectáculo no solo rindió homenaje a la icónica muñeca, sino que también capturó la atención de la audiencia y la hizo participar en la fiesta, tanto dentro como fuera del teatro.

Ryan Gosling performing “I’m Just Ken” at the #Oscars .

Además, la presencia de Bad Bunny en la ceremonia para celebrar su cumpleaños número 30 añadió un toque de celebridad y diversión a la noche.

Junto a Dwayne Johnson, Benito anunció a los ganadores de Mejor Película Extranjera, marcando así un hito en su carrera y en la historia de los premios Oscar.

Por último, el fenómeno conocido como “Barbenheimer” se hizo eco en la gala, reflejando la batalla en la taquilla entre las películas “Barbie” y “Oppenheimer”. Emily Blunt y Ryan Gosling llevaron esta rivalidad virtual al escenario, desatando risas y comentarios ingeniosos que mantuvieron al público entretenido durante toda la noche.

Película: Oppenheimer

Dirección: Oppenheimer – Christopher Nolan

Actor: Cillian Murphy – Oppenheimer

Mejor actriz: Emma Stone – Pobres criaturas

Emma Stone wins Best Actress at the 2024 #Oscars for her role in #PoorThings pic.twitter.com/r3ypYnmNEZ

— The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024