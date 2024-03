Claves para entender la controversia con Kate Middleton y su foto retocada

El mundo de la realeza británica se encuentra convulsionado y no desde hace poco. Un torbellino ha sacudido a la familia Windsor desde que comenzó el año y la polémica solo sigue en ascenso. Este domingo 10 de marzo, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció en las redes sociales de Palacio de Kensington tras casi dos meses de ausencia pública.

Sin embargo, lo que parecía tener la intención de calmar las especulaciones y teorías conspiranoicas sobre su estado de salud, solo avivó los ánimos ya caldeados. La esposa del príncipe William, hijo del rey Carlos III y Diana, ha estado en reposo hospitalario desde enero cuando fue operada de una cirugía abdominal.

Durante este tiempo no se había difundido una foto de ella de forma oficial, por lo que la imagen publicada este fin de semana con motivo del Día de las Madres en Reino Unido era su gran regreso. Para tragedia de la Casa Real, la fotografía en la que aparece Kate sonriente junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis levantó mayor desconfianza y rumores en la población.

Varios medios de comunicación británicos descubrieron que la instantánea tenía varios retoques que alteraban la imagen de ella y sus niños. Esto provocó que tanto la prensa como sus seguidores se preguntaran cuál era el objetivo detrás de la edición y qué era lo que intentaban ocultar.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024