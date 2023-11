Miami Heat pierde a Dru Smith: Sufrió un esguince del ligamento cruzado anterior

El equipo de Miami Heat recibió un golpe devastador después de la victoria obtenida ante los Cleveland Cavaliers. Apenas habían transcurrido unos segundos del partido cuando el armador Dru Smith tuvo que retirarse del juego.

Según un comunicado oficial de The Heat la tarde del 24 de noviembre, Smith fue diagnosticado con un esguince de tercer grado del ligamento anterior cruzado derecho. Esto quiere decir que el jugador se perderá lo que resta de la temporada, dejando un vacío significativo en la alineación del equipo.

Hasta el momento, el basquetbolista ha participado en nueve partidos de la temporada actual, promediando 4.3 puntos, 1.6 rebotes y 1.6 asistencias por juego, con eficiencia desde el campo y el rango de tres puntos.

Este infortunio llega en la segunda temporada de Smith en la NBA, donde ha mantenido promedios de carrera de 3.5 puntos, 1.6 rebotes y 1.5 asistencias por partido. El jugador, con experiencia también en los Brooklyn Nets y la G League, se suma a la lista de bajas del Heat.

A pesar de la pérdida de Smith, el Miami Heat cuenta con un sólido récord de 10-5 en los primeros 15 juegos de la temporada, colocándolos como el cuarto sembrado en la Conferencia Este. La escuadra de Miami está en plena forma, con una racha de dos victorias consecutivas y un impresionante 9-1 en sus últimos diez juegos.

UPDATE: Dru Smith has been diagnosed with a 3rd degree right ACL sprain. He will be out for the remainder of the season.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 24, 2023