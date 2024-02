Miami Heat se impone a Kings para ligar cuatro victorias consecutivas

Bam Adebayo anotó 28 puntos, el mexicano Jaime Jaquez Jr. añadió 26 y unos limitados Heat de Miami venció 121-110 a los Kings de Sacramento. El encuentro se llevó a cabo el lunes por la noche y se convirtió en su cuarta victoria consecutiva.

Kevin Love aportó la chispa con 19 unidades desde la banca y Caleb Martin aportó 16 por el Heat, que no contó con tres titulares debido a lesiones y suspensiones.

Domantas Sabonis, de Sacramento, logró 4 unidades, 14 rebotes y 10 asistencias para alcanzar 21 triple-dobles en la temporada, la mayor cantidad de la NBA. Sabonis también se convirtió en el 10mo jugador en la historia con 40 doble-dobles seguidos en la campaña.

Keegan Murray anotó 28 y De’Aaron Fox añadió 27 por Sacramento, pero los Kings fueron incapaces de construir después de una gran victoria como visitante en contra de los Clippers de Los Ángeles el domingo y llegó a su fin su racha de tres victorias.

Miami Heat no sufrió la baja de Jimmy Butler ante los Sacramento Kings y con esta victoria escaló a la sexta posición de la Conferencia Este de la NBA.

Miami Heat no contó con jugadores clave, usando su 30ma alineación diferente en 57 partidos de la temporada.

Anchored us on both sides of the ball, hit almost everything from the floor & sealed the game with a massive block.

Bam Adebayo masterclass in Sacramento. pic.twitter.com/oTYPsAIk7X

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 27, 2024