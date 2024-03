Inter Miami traspasa a DeAndre Yedlin a FC Cincinnati

Inter Miami CF anunció hoy que ha enviado al defensor DeAndre Yedlin al FC Cincinnati. De esta manera, el club obtiene una importante flexibilidad en su plantilla, además de $172,799 en Fondos de Adjudicación Generales del 2024.

“DeAndre ha sido un líder para nosotros dentro y fuera del campo de juego, y estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por Inter Miami. Lo conozco desde sus días en la academia de Seattle y estoy orgulloso de haber presenciado su éxito aquí, incluyendo el haber ayudado al equipo a ganar su primer título”, dijo el CSO y director deportivo Chris Henderson.

“Este intercambio nos brinda la flexibilidad para seguir construyendo nuestra plantilla. Nuestras ambiciones siguen siendo altas y buscaremos utilizar el espacio creado con este movimiento para mejorar nuestro equipo mientras aspiramos a competir por títulos”, precisó.

Yedlin, de 30 años, firmó con Inter Miami previo a la temporada 2022 de la MLS y posteriormente disputó 82 partidos en todas las competiciones. Esto le otorgó el reconocimiento como el jugador con más apariciones en la historia del club.

Thank you, DeAndre 💗🖤

The club has traded defender DeAndre Yedlin to FC Cincinnati, gaining important roster flexibility, in addition to acquiring $172,799 in 2024 General Allocation Money (GAM).

Details: https://t.co/XCCtvjPRNJ pic.twitter.com/Ig6upRydQ0

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 4, 2024