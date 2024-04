Temporada de huracanes 2024: ¿Cuántos podrían tocar Florida?

El año pasado fue catalogado por numerosos científicos como uno de los más activos desde 1990 en cuanto a fenómenos meteorológicos en el océano Atlántico. Un total de 20 tormentas con nombre y siete huracanes, de los cuales 3 tocaron tierra, demostraron que el aumento de la temperatura en el mar es como un fósforo en medio de un bosque.

Aunque la temporada oficial de huracanes comienza en junio y termina en noviembre, investigadores del Proyecto de Meteorología Tropical de la Universidad Estatal de Colorado ya lanzaron sus primeros pronósticos de lo que nos espera para este año.

“Anticipamos una probabilidad muy superior a la media de que grandes huracanes lleguen a tierra a lo largo de la costa continental de los Estados Unidos y en el Caribe”, informaron en un reporte publicado este jueves, según CBS News.

Explicaron que el cambio climático impacta en el calentamiento del agua de los océanos, lo cual favorece la formación de fuertes tormentas. A ello se le suma La Niña que impide que se produzcan unos vientos fuertes en niveles superiores, lo que promueve mejores condiciones para huracanes más intensos. Este fenómeno podría comenzar en junio.

Learn more about the factors driving this heightened activity.: https://t.co/rf4O3DyxyW pic.twitter.com/keM7g0FRhg

#ColoradoState ‘s initial forecast predicts an above-average Atlantic hurricane season for 2024, with 11 hurricanes expected in the warm tropical Atlantic waters. 📈

Por estas razones, los científicos prevén que durante la temporada de huracanes del 2024 se presentarán unas 23 tormentas con nombre. Esto significa que serían 3 más que el año pasado y 9 más que el promedio anual.

Asimismo, auguran que 11 de estas tormentas evolucionarán a huracanes. Agregaron que al menos uno grande de categoría 3, 4 o 5 toque tierra en la costa continental de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe de la Universidad de Colorado, existe una probabilidad de 34% de que se desarrollen ciclones importantes en la costa este estadounidense. Más específicamente, el área del Golfo de México y el Panhandle de Florida tienen hasta un 42% de posibilidades.

Durante el 2023, esta zona fue duramente golpeada por el huracán Idalia. Justo al pisar suelo cerca de Keaton Beach, en la costa noroeste, pasó de categoría 4 a 3. A pesar de que bajó, ocasionó una gran destrucción, inundaciones, cientos de personas sin electricidad y otros tantos más sin vivienda.

This resilient island community is bouncing back.

In August, much of Cedar Key, Florida was left underwater after Hurricane #Idalia swept through. Now, the city is rebuilding with storm surge in mind: pic.twitter.com/3TDKS8kune

— The Weather Channel (@weatherchannel) November 13, 2023