Tiroteo mortal deja rastro sangriento en CityPlace Doral

La madrugada del sábado 6 de abril se vio eclipsada por un violento tiroteo en el registrado en CityPlace Doral. El desgarrador evento se desarrolló aproximadamente a las 4:00 a.m. y dejó un saldo de dos personas muertas, incluido el tirador. Además otros siete resultaron heridos entre los que se encuentra un oficial de la policía.

La tragedia se desencadenó en el patio de Martini Bar, un local ubicado en el centro comercial de Miami-Dade. Una disputa entre clientes escaló rápidamente, llamando la atención de un guardia de seguridad presente en el lugar.

Sin previo aviso, uno de los involucrados desenfundó un arma y disparó fatalmente al vigilante. La situación se tornó aún más caótica cuando el resto del equipo de seguridad intervino, intercambiando disparos con el agresor, que fue abatido en el enfrentamiento.

En medio del caos generado, seis personas más sufrieron heridas de bala. En total fueron dos mujeres y cuatro hombres, además de un oficial de la Policía de Doral, quien recibió un impacto en la pierna en el cumplimiento de su deber.

En una conferencia de prensa, los agentes de la policía informaron que dos de los heridos se encontraban en estado grave. Fueron trasladados a centros de trauma de Jackson y HCA Kendall Regional, respectivamente. Mientras tanto los otros cinco, incluyendo al oficial, están en condición estable.

Además elogiaron la rápida acción del oficial herido, quien aplicó un torniquete durante el incidente. Esto demostró la importancia de la formación y preparación adecuadas.

El jefe de policía de Doral, Edwin López, recordó una sesión de capacitación de hace un año. La actividad estuvo específicamente diseñada para enfrentar situaciones de este tipo. Agradeció que sus oficiales estuvieran debidamente preparados para responder eficazmente.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias en un comunicado. En la comunicación destacó la rápida respuesta de las fuerzas del orden ante el trágico suceso.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y las personas afectadas por este terrible incidente”, dijo la alcaldesa a través de X.

— Christi Fraga (@ChristiFraga) April 6, 2024