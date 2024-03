Dobletes de Suárez y Messi encienden la fiesta en el Chase Stadium

Inter Miami salió airoso del clásico de Florida tras propinarle una “manita” a Orlando City. Robert Taylor, Luis Suárez y Lionel Messi fueron los autores de los tantos. Fue un partido especial para el uruguayo, quien se estrenó como goleador en la MLS ¡y por partida doble!

Esta victoria sitúa al conjunto de los Herons como líderes de la Conferencia Este con 7 puntos. A diferencia del último encuentro ante L.A Galaxy, esta vez Inter Miami sí desplegó un gran fútbol y prendió la fiesta en el Chase Stadium.

No habían pasado ni 10 minutos, cuando Suárez ya tenía ganando a los locales 2-0. “El pistolero” encontró en Julian Gressel a su mejor socio en el campo. El norteamericano firmó las dos asistencias y en la segunda mitad pegó la pelota en el travesaño.Su fantástica jugada provino de un pase milimétrico de Suárez, quien le quiso devolver el favor. Sin duda alguna hoy nació una sociedad en el campo que pondrá muy feliz a los fanáticos.

Una nueva conexión entre ambos volvió a causar estragos a Orlando. Gressel filtró una pelota al charrúa, quien cedió a Taylor para que el finlandés pusiera el tercero. Inter Miami se fue al descanso sabiéndose ganador.

El segundo tiempo comenzó como el primero, pero esta vez teniendo al capitán como protagonista. Al minuto 57′ Jordi Alba tocó la pelota sutilmente sobre el portero Gallese, pero el balón no ingresó al arco tras el despeje in extremis del defensa Jannson. Sin embargo, la pelota fue recogida por Messi, que solo le bastó tocarla con el pecho para mandarla a guardar.

Messi makes it 🖐️

Suárez whips in a ball to Messi who finishes it for our fifth goal of the night 🤩#MIAvORL | 5-0 pic.twitter.com/iQEcpBUqBG

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024