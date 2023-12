Miami será sede de tres partidos de la Copa América 2024

Aunque días atrás se conoció que Miami sería la sede la final de la Copa América 2024, la Conmebol anunció el lunes 4 de diciembre dos mejores noticias. El Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, recibirá dos partidos más del famoso evento futbolístico.

Asimismo, la confederación confirmó las 14 ciudades sede, los estadios y el calendario de partidos que formarán parte de la 48° edición de la Conmebol Copa América, que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio de 2024.

Esta competición, que promete ser un espectáculo inolvidable para los amantes del fútbol de todo el mundo, contará con 32 partidos que jugarán los 16 equipos participantes (10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf) en 14 estadios emblemáticos norteamericanos.

“Viviremos una Copa América inolvidable, disfrutando del mejor fútbol del mundo en 14 magníficos estadios. La pasión por el fútbol recorrerá este gran país de este a oeste y de norte a sur, llevando emoción y diversión a cientos de miles de personas. aficionados en las sedes y millones de espectadores en todo el mundo”, dijo Alejandro Domínguez, Presidente de la Conmebol y Vicepresidente de la FIFA.

“Felicito a todas las ciudades anfitrionas y sus comisiones deportivas. Estas sedes son de clase mundial y tienen fanáticos apasionados que son reconocidos por apoyar los grandes eventos”, dijo Victor Montagliani, Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA.

️📍 ¡Conoce las ciudades sedes y estadios de la Costa Este de la #CA2024!​

.​

😎 Estas são as cidades-sede e os estádios da Costa Leste!​

.​

🥳 Get to know the #CA2024 East Coast host cities and stadiums!​#VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 4, 2023