Miami Dolphins vence a Commanders con 2 touchdowns de Tyreek Hill

Tyreek Hill tuvo dos touchdowns entre sus 157 yardas recibidas, y los Dolphins de Miami arrollaron a los Commanders de Washington, 45-15 el domingo.

Esta victoria sirvió para reafirmar su liderato en el Este de la AFC y alcanzar la marca de 9-3 por primera vez desde 2001.

Tua Tagovailoa completó 18 de 24 pases para un total de 280 yardas, incluyendo pases de touchdown de 78 y 60 yardas a Hill, el receptor líder de la NFL y quedó totalmente abierto en su 11mo y 12mo viaje a zona de anotación de la temporada. No tuvo pérdidas de balón luego de haber sufrido cuatro en los dos juegos anteriores.

De’Von Achane acarreó para dos touchdowns en su regreso tras perderse 5 de los pasados 6 juegos debido a una lesión de rodilla. Raheem Mostert también tuvo una anotación terrestre para la ofensiva de Miami – líder de la liga – que totalizó 406 yardas.

Washington (4-9) no tuvo respuesta para Hill en el primer juego con el entrenador Ron Rivera llamando las jugadas defensivas tras la decisión de destituir al coordinador Jack Del Rio.

Hill continúa en carrera de romper el récord de Calvin Johnson para más yardas recibidas en una temporada, y ser el primero en llegar a las 2.000.

Un año después de perder cinco partidos seguidos cuando el calendario pasó a diciembre, Tua Tagovailoa y compañía están decididos a evitar otro desmayo al final de la temporada. Este fue un buen comienzo.

“Todos están concentrados”, dijo Tagovailoa, quien completó 18 de 24 pases para 280 yardas y pases de touchdown de 78 y 60 yardas a Hill. “Todo el mundo sabe que podemos hacer algo especial este año y nadie en nuestro equipo está intentando desperdiciar esa oportunidad”.

Tyreek Hill calls Tua the MVP after the game ‼️👀 #FinsUp pic.twitter.com/KkBjbgFQKA

— Bobby Shouse (@B_Shousejr) December 3, 2023