Copa América 2024: Así quedaron los grupos tras el sorteo

El centro de convenciones James L. Knight Center de Miami fue testigo del sorteo de los grupos de la próxima edición de la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos. Para esta ocasión, la Conmebol se une a la Concacaf y nos presentarán la fiesta regional del fútbol con 16 aguerridos equipos.

El torneo comenzará el 20 de junio con un emocionante enfrentamiento entre Argentina y el representante de la Concacaf 5 en Atlanta. Culminará el 14 de julio y con ello marcará el retorno al suelo estadounidense, después de ocho años desde la edición Centenario.

En el encuentro número 48, solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Cabe destacar que los duelos serán únicos, sin partidos de ida y vuelta, añadiendo un elemento adicional de intensidad y emoción a la competición.

La elección de Miami como sede para la final no es casualidad, ya que la ciudad ha experimentado una fiebre futbolística sin precedentes desde el fichaje de Lionel Messi por el Inter Miami a mediados de año.

– Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Trinidad y Tobago o Canadá.

– Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

– GrupoC: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

– Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras o Costa Rica.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆

Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩

Here’s how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023