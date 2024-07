Infiltrados en final de la Copa América perderían visa y residencia estadounidense

El 14 de julio de 2024, el Hard Rock Stadium en Miami fue el escenario donde se disputó la final de la Copa América 2024. Aunque la noche prometía ser un evento de alto perfil, se convirtió en un caos inesperado, desorden y confusión, por la entrada masiva de fanáticos sin boletos. Fueron más de 8.000 personas las que lograron entrar al recinto de forma ilegal, afectando la seguridad y el orden del evento.

Mientras más se acercaba la hora del encuentro, era más evidente el desbordamiento de la multitud en las puertas del estadio. La situación se agravó cuando los fanáticos comenzaron a escalar muros y a romper barreras para ingresar.

El caos en el estadio no se limitó a la entrada descontrolada. Tras el partido, las autoridades anunciaron la captura de 27 colombianos involucrados en el desorden, incluyendo al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Leer más: Nueva ley en Florida abre campo a profesionales de otros estados

La situación no solo retrasó el inicio del partido, sino que muchos de los aficionados con entradas legítimas se quedaron por fuera. Ahora estos han demandado a los organizadores del evento y hasta al mismo Hard Rock Stadium.

Sin embargo, lo que muchos se preguntan es qué pasará con los hinchas que sí lograron infiltrarse en el estadio. El cuestionamiento cada vez se hace más fuerte, en especial porque las autoridades de Florida no han emitido comentario alguno sobre las consecuencias, pese al nivel del desastre.

Qué pasará con los fanáticos infiltrados

Según el periodista colombiano Javier Hernández Bonnet, los responsables de esta situación ahora podrían enfrentar sanciones severas. Este tipo de comportamientos y los destrozos en el estadio son considerados como una amenaza a la seguridad nacional, por lo que las autoridades deben tomar medidas estrictas.

En ese sentido, Bonnet informó que al menos 7.000 fanáticos que ingresaron sin boleto ya fueron identificados. Esto se logró gracias a las cámaras biométricas del estadio y a los videos que circularon por las redes sociales.

Apuntó también que la única razón por la que las autoridades de Florida no se han pronunciado oficialmente, es para no alertar a los responsables. Sin embargo esto solo ha hecho que aumenten las especulaciones.

¿Deportaciones masivas?

Con datos cruciales de los infractores, el siguiente paso es obtener su localización y evaluar cada caso. La mayoría de los involucrados son residentes legales de Estados Unidos y justo por esto las repercusiones podrían ser más radicales y su estatus migratorio podría estar en riesgo.

Hernández Bonnet resaltó que la entrada ilegal al estadio, junto con el desorden causado, podría llevar a la revocación de visas o residencias. Esta medida también podría extenderse a los familiares de los infractores, quienes podrían perder su estatus si fueron invitados por los fanáticos involucrados en el incidente.

“De aquí a un año y medio vamos a tener noticias de colombianos que perdieron sus logros como la greencard o la residencia. El funcionario que me contó esto me dijo que no creían que había ilegales, porque ellos son los que se manejan bien, no dan papaya”, dijo el periodista colombiano.

Se espera que, en los próximos meses, las autoridades tomen medidas más concretas y se produzcan actualizaciones sobre las investigaciones en curso.