Nueva ley en Florida abre campo a profesionales de otros estados

Florida dio un paso significativo hacia la modernización y simplificación del sistema de licencias profesionales con la reciente promulgación de la ley SB 1600 – Movilidad interestatal. La norma la firmó el gobernador Ron DeSantis el pasado 28 de junio.

Conocida como Reconocimiento Universal de Licencias (ULR), Florida se convierte en el estado número 21 en adoptar la nueva normativa. Esta facilita la obtención de permisos de trabajo para profesionales ya licenciados en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Este movimiento beneficia primordialmente a los profesionales de la salud. Sin embargo, también funciona para una amplia gama de ocupaciones que ven en el estado una oportunidad para ejercer sin enfrentarse a barreras burocráticas.

El Instituto de Justicia destacó que la concesión de licencias profesionales afecta a casi uno de cada cinco trabajadores estadounidenses, convirtiéndose en una barrera significativa para la movilidad interestatal. Con la implementación de la ULR, Florida busca fomentar una economía más abierta y dinámica, permitiendo a los profesionales mudarse y trabajar en el estado con mayor facilidad.

After 2 years of hard work, I’m proud that Universal Licensure is on its way to the Governor @RonDeSantis’ desk.

SB 1600 will cut red tape and create a streamlined process for occupational licensing, making it easier to move to and work in the Free State of Florida.

We’re… pic.twitter.com/IYI5jSMZBp

— Jay Collins (@JayCollinsFL) March 7, 2024