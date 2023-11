Qué causa el mortal virus respiratorio que ataca a perros en Florida

Una enfermedad respiratoria potencialmente mortal ha estado afectando a los perros en Florida y otros estados del país. Se trata de una afección que no responde a los antibióticos según alertó Lindsey Ganzer, directora de North Springs Veterinary Referral en Colorado Springs.

Hasta el momento, decenas de mascotas en el país han fallecido a causa de este misterioso virus. El primer síntoma que presentan es una tos continua, que evoluciona rápidamente a neumonía.

Desde octubre, se han atendido aproximadamente 30 mascotas con esta enfermedad en Colorado. Según Ganzer, los casos han estado aumentando progresivamente, con dos o tres pacientes atendidos en un mismo día.

Hasta el momento, solo en North Springs Veterinary Referral murieron 5 perros debido a las complicaciones generadas por esta patología. El virus también ha dejado víctimas en Florida, Oregón, Nuevo Hampshire, California, Indiana, Illinois, Washington, Idaho y Georgia.

Descubren posible causa de la enfermedad

De acuerdo con información de NBC News, investigadores de la Universidad de New Hampshire y el Centro Hubbard de Estudios del Genoma identificaron un patógeno que podría ser el responsable.

Un germen previamente desconocido en perros de New Hampshire el año pasado y en perros de Rhode Island y Massachusetts este año, sería el causante de la enfermedad.

El Dr. David Needle, jefe de la sección de patología en el College of Life Sciences and Agriculture de la Universidad de New Hampshire, explicó que esta bacteria es más pequeña que una normal por lo que puede ser difícil de encontrar y secuenciar.

Aunque este descubrimiento es significativo, los veterinarios aún no están seguros de si es el mismo germen que está afectando a los perros en todo el país. Por lo que necesitan hacer más pruebas.

La Asociación Veterinaria está monitoreando los reportes del brote en perros de todo el país. Hasta el momento, se han reportado más de 200 casos solo en Oregón desde mediados de agosto, sin contar los de otros estados.

Recomendaciones

A fin de mantener a salvo a su peludo amigo y evitar que esta enfermedad pueda afectar su salud los expertos recomiendan lo siguiente:

– Reducir el contacto con otros perros en espacios públicos.

– Evitar los bebederos comunitarios compartidos por otros animales.

– Consultar con el veterinario sobre las vacunas que puede recibir su mascota, especialmente la de influenza canina, Bordetella y parainfluenza.

– Ampliar la información con el veterinario de confianza y hacer todas las preguntas necesarias sobre esta enfermedad.