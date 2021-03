La Alcaldía de Miramar insta a la población más vulnerable a vacunarse contra el COVID-19.

La Comisionada Yvette Colbourne informó que la alcaldía de la Ciudad de Miramar habilitó un registro en su web site para las personas que cumplen los requisitos establecidos por las autoridades puedan vacunarse.

La prioridad la tendrán las personas mayores de 65 años, de acuerdo con twitter

Los residentes solo tienen que colocar sus datos para agendar sus fechas de vacunación contra el COVID-19.”

“Estamos haciendo una exhortación para todos los residentes en nuestra Ciudad de Miramar a que se vacunen cuanto antes”, detalló Colbourne.

Deben hacer el registro en la siguiente dirección: https://miramar.readyop.com/fs/4c9c/56c3. y completar el formulario de registro”, sostiene la Comisionada Yvette Colbourne.

“Nuestra exhortación para los residentes es que salgan a vacunarse y que hagan sus registros previos”, dijo Colbourne.

Agregó que “ya los cupos están llenos, pero las personas tendrán la oportunidad de registrarse para vacunarse en otro momento”.

Explicó que las nuevas fechas serán notificadas por los funcionarios involucrados en el proceso de vacunación.

Además, la Ciudad de Miramar abrió un nuevo centro de vacunación que estará funcionando en el Parque Vizcaya.

