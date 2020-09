Para Alejandro Rebolledo quienes han convivido con el crimen organizado que se ha hecho del control de Venezuela serán inexorablemente sancionados.

En su cuenta en Twitter, Alejandro Rebolledo, experto en delitos de cuello blanco y lavado de dinero fue lapidario. “Todos serán sancionados.Todos”.

El pronunciamiento del reconocido jurista se produjo apropósito de la actualización de la lista de venezolanos sancionados por la OFAC que incluyó a quienes pertenecen a la llamada “mesita de diálogo” exmiembros de los partidos de oposición a quien el régimen les ha otorgado la representación y los símbolos de esas organizaciones políticas mediante maniobras del Tribunal Supremo madurista.

Hoy el Departamento del Tesoro sancionó a Bernabé Gutiérrez, Chaim Bucarán, Guillermo Luces, Miguel Ponente y Williams Benavides por “facilitar los esfuerzos de Maduro en socavar la democracia en Venezuela”.

Los sancionados no pueden ingresar a EEUU, sus bienes en este país podrán ser congelados y toda persona o entidad estadounidense tiene prohibido relacionarse con ellos.

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

BENAVIDES RONDON, Williams Jose, Venezuela; DOB 04 Apr 1981; POB Guanipa, Anzoategui, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-15631775 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

BUCARAN PARAGUAN, Chaim Jose, Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure, Casa Nro. 04, Sector Pueblo Nuevo, Anaco, Anzoategui 6003, Venezuela; DOB 16 Aug 1972; POB Anaco, Anzoategui, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-10998672 (Venezuela); Passport 024751597 (Venezuela) issued 03 Jul 2009 expires 02 Jul 2014 (individual) [VENEZUELA].

GUTIERREZ PARRA, Jose Bernabe, Av Las Acacias entre Libertador y Andres Bello, Edf Florida Plaza Piso 2 Apt 2, Caracas, Gran Caracas 1010, Venezuela; DOB 21 Dec 1952; POB Caicara del Orinoco, Bolívar, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-1565144 (Venezuela); Passport 068637114 (Venezuela) issued 04 Mar 2013 expires 03 Mar 2018 (individual) [VENEZUELA].

LUCES OSORIO, Guillermo Antonio, Urbanizacion Base Aragua, 2da Avenida, Edificio Piedra Pintada, Torre B, PH 2B, Maracay, Aragua 2101, Venezuela; DOB 23 Oct 1970; POB Aragua, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-9656271 (Venezuela); Passport 095146311 (Venezuela) issued 13 Jun 2014 expires 12 Jun 2019 (individual) [VENEZUELA].

PONENTE PARRA, Miguel Antonio Jose, Urbanizacion Los Sauces II, Calle 6, Casa N D-19, San Felipe, Yaracuy 3201, Venezuela; DOB 05 Feb 1975; POB San Felipe, Yaracuy, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-12277477 (Venezuela); Passport 066562397 (Venezuela) issued 17 Jan 2013 expires 16 Jan 2018 (individual) [VENEZUELA].

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:

MADURO MOROS, Nicolas (Latin: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 23 Nov 1962; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5892464 (Venezuela); President of the Bolivarian Republic of Venezuela (individual) [VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO]. -to- MADURO MOROS, Nicolas (Latin: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 23 Nov 1962; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Cedula No. 5892464 (Venezuela); President of the Bolivarian Republic of Venezuela (individual) [VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO].