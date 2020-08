La ex reina de belleza venezolana Alicia Machado, reveló que el astrólogo Walter Mercado le hizo predicciones estremecedoras sobre su salud y su éxito a futuro.

Por Redacción MiamiDiario

La ex miss universo 1996 contó en una entrevista que el astrólogo le advirtió sobre el cáncer de mamá que tuvo en el 2013, “Me dijo cosas de mi salud que me han pasado, tal y cual me pasaron”, declara la ex miss universo y agregó, “Sí me dio miedo, me dijo cómo que iba a ser una prueba muy difícil, que era algo con lo que yo iba a tener que aprender a vivir”

De igual forma, Machado relató que Mercado también le dio buenas noticias, como el nacimiento de su hija Sofía, “Me acuerdo que me dijo de mi hija en el 2008, que yo iba a tener una hija con un hombre de un país que inicia con M, y bueno pues el país que inicia con M es México, y tengo una hija preciosa gracias a Dios”.

En opinión de Machado, el gurú puertorriqueño no era una persona que decía lo que los demás querían escuchar, sino que trataba de arrojar certeza sobre sus vidas. Así como le dijo algunas cosas negativas también le auguró que entre los 44 y 45 años viviría un éxito insospechado.

El 2 de noviembre de 2019 Walter Mercado murió en San Juan, Puerto Rico, a los 87 años de edad.

Con información de Infobae