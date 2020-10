El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, queda en libertad. La juez 30 de control de garantías de Bogotá, concedió la libertad inmediata al ex mandatario debido a que no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos.

Redacción MiamiDiario

La juez 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, explicó que el expresidente colombiano no ha sido imputado. Y esa es causa suficiente para eliminar la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia, destacó CaracolTv.

El ex primer mandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue detenido por una supuesta manipulación de testigos el pasado 4 de agosto.

Este sábado fue puesto en libertad después que la juez 30 de control de garantías determinó que al procesado no tiene imputación de cargos.

Al respecto la juez expresó, “La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden, y, en consecuencia, se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”.

La juez destacó que “no se cuestiona la decisión de la Corte Suprema de Justicia ni su validez, por lo que en ese sentido llamó la atención al fiscal Gabriel Jaimes Durán”.

¿Qué paso con Ávaro Uribe Vélez?

Aseguró que la indagatoria que la Corte Suprema le adelantó en octubre de 2019 al Álvaro Uribe Vélez no es equivalente a la imputación de cargos.

El caso de Uribe Vélez quedó en manos de la justicia ordinaria luego de que el líder del Centro Democrático renunciara a su curul en Senado, el pasado 16 de agosto.

La reacción del ex presidente Uribe Vélez

Al conocer la noticia, el expresidente de Colombia colocó un post en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “gracias a Dios”.

Gracias a Dios — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 10, 2020

A continuación el video donde se escucha la decisión de la juez.

