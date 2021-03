Uno de los tenistas que se esperaban que fueran la sensación del Miami Open, le dijo adiós antes de jugar. Se trata del inglés Andy Murray.

Murray anunció su baja este martes, luego de sufrir una lesión en la ingle el viernes.

“No tuve problemas mientras entrenaba, me sentí bien, hice algo de trabajo en el gimnasio el viernes, sin problemas, y luego me desperté alrededor de las 3 am, sentí dolor en la ingle, no en el lado donde me operaron, y cuando me Me levanté de la cama y luché un poco para caminar “, dijo Murray.

Lesión rara

Para Murray la lesión que sufrió es una de las más extrañas, que haya ocurrido en su carrera como tenista profesional

“No tengo idea de lo que hice. Es una de esas cosas raras. Cada día ha mejorado progresivamente, pero no es suficiente. No he practicado desde el viernes”.

El ex número uno de la ATP se había ganado el derecho de asistir al torneo Master 1000, por la vía del comodín.

Era el regreso a las canchas de Murray, luego de estar ausente del Abierto de Australia, por dar positivo al Covid-19 y perdió el Campeonato de Dubai después de que su esposa dio a luz a su cuarto hijo.

Jugó el campeonato de Rotterdan, y cayó en la segunda ronda del campeonato.

Este miércoles el británico se enfrentaría en la primera ronda a Lloyd Harris.

Andy Murray cried and had the whole tennis world sending videos when he retired. Now he's back on just losing left right centre. You threw your career away for a year ending number 1 ranking, let go(I know how hard this is) — Grill Brother (@Simi__A) March 23, 2021

Murray se unió a la lista de retirados

Andy Murray se convirtió en el último jugador de renombre que le dijo adiós al Miami Open.

La lista la encabezan Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y en la rama femenina Serena Williams.

Habrá que ver quiénes de la nueva promesa del tenis logra adjudicarse con el título.