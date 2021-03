Una agradable sorpresa tendrá la edición del 2021 del Miami Open, y será el regreso del tenista británico Andy Murray.

El campeonato se realizará del 22 de marzo hasta el 4 de abril en el Hard Rock Stadium.

Murray hará su regreso a las canchas, tras dos años de ausencia debido a una cirugía de cadera.

Recientemente se perdió el torneo de Dubái, para llegar en óptimas condiciones a Miami y así lograr el objetivo que es el título.

“Es una ciudad que amo, y he pasado mucho tiempo durante los últimos 15 años, me siento cómodo”, dijo Murray a la revista People sobre su regreso a Miami.

El británico quien tuvo un apartamento en Brickell, indicó que el Miami Open será el punto de partida, para competir en otros torneos de gran envergadura.

“Durante los próximos meses, quiero jugar partidos, especialmente contra los mejores jugadores, trabajar en mi juego y escalar en la clasificación. Quiero volver a practicar un deporte que amo”, relató Murray.

El jugador ha ganado en par de ocasiones este campeonato, y fue en los años 2009 y 2013. Además disputó las finales de 2012 y 2015 donde quedó subcampeón.

“Es emocionante ver a Andy de regreso en Miami”, dijo James Blake, director del torneo Miami Open.

Blake indicó que será emocionante ver a un jugador, que viene de un proceso de post operatorio competir en un torneo de esta envergadura.

.”Como alguien que ha tenido que luchar para recuperarse de una lesión durante su carrera, entiendo y respeto todo el arduo trabajo que Andy ha realizado para volver a la gira”, relató Blake.

Andy Murray To Play Miami Open For First Time In Five Years – https://t.co/SCblaTvR1Y pic.twitter.com/bP3RUcH0U1

— UbiTennis (@UbiTennisEng) March 15, 2021