Tras el repunte del Covid-19 en Florida, el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, recomendó a los habitantes a retomar el uso de las mascarillas.

El médico indicó que el uso del tapaboca ha ayudado a reducir los contagios, en varios estados del país.

Dijo que en este momento el estado atraviesa una situación delicada, debido a la variante delta y por eso se deben extremar las medidas de bioseguridad.

“Creo que si alguna vez hubo una circunstancia excepcional, la estamos viviendo ahora con esta pandemia, que no se parece a nada que hayamos experimentado en más de 100 años. Ahora ha durado más de 18 meses y, a veces, hay que decir: ‘Tenemos que ver cuál es el beneficio de toda la estructura social, de toda la población’ ”, comentó Fauci, en una entrevista que le realizó el canal 7News.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó hace un par de semanas, que en las escuelas públicas del estado no se exija el uso de la mascarillas.

Esta decisión ha tenido muchos detractores y uno de ellos fue Fauci, quien dijo que ante las circunstancias que se están viviendo se debe dejar a un lado la diatriba y cumplir la medida.

“Siempre quieres respetar la decisión de los padres sobre lo que quieren hacer con sus hijos, pero a veces tienes circunstancias excepcionales”, dijo Fauci.

El medico expresó que no entrará en un debate con el burgomaestre y que lo que busca es que haya una conciencia por parte de la ciudadanía.

“A veces, tienes que hacer sacrificios y hacer cosas que normalmente no harías y cumplir con cosas que, aunque no te gusten como individuo, son muy importantes para la preservación de la salud de la comunidad”.

In an exclusive interview with 7News Thursday, Dr. Anthony Fauci said he wants Florida parents to know that masks work. https://t.co/7Kiq4FuY9s

— WSVN 7 News (@wsvn) August 20, 2021