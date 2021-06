El Buró Federal de Investigaciones​ es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), por sus siglas en inglés dio un duro golpe al crimen organizado mundial, a través de una aplicación con la que tuvo conexión con otras organizaciones policiales a nivel mundial.

Sting global, es un sistema de mensajería que creo el organismo de seguridad estadounidense, para así poder desarticular las bandas criminales.

Así lo informó este martes, Calvin Shivers, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, luego de capturar a unos antisociales en los Países Bajos.

“ Esta aplicación nos permitió prevenir asesinatos. Condujo a la incautación de drogas que condujo a la incautación de armas. Y ayudó a prevenir una serie de delitos ”, dijo Shivers.

En la operación el FBI llamada “Caballo de Troya” se incautó más de 32 toneladas de drogas, incluidas cocaína, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas, junto con 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de 148 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.

Además, que hubo redadas en 16 países, en donde fueron capturados varios antisociales, gracias a la aplicación Sting Global.

El FBI intervino con la aplicación teléfonos móviles modificados. Durante los últimos 18 meses, el organismo proporcionó teléfonos a través de intermediarios desprevenidos a más de 300 pandillas que operan en más de 100 países.

“Así que eso creó una oportunidad para la colaboración con nuestros socios internacionales, no solo para desarrollar la herramienta específica, sino también para desarrollar el proceso de recopilación de inteligencia y diseminación de la inteligencia”.

