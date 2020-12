El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que la próxima semana llegarán más vacunas contra el Covid-19 a Florida, reportó miamimundo

Por Redacción Miami Diario

En un evento realizado en el complejo Kings Point en Delray Beach, DeSantis dijo que 300 residentes recibieron la vacuna y los otros lo harán una vez que esté disponible para el público en general.

El Departamento de Salud del condado Broward anunció el miércoles que comenzaría a vacunar a los residentes de 65 años o más a partir del domingo. Los residentes pueden registrarse en este enlace, pero se les informa que las citas son limitadas en este momento.

La directora del Departamento de Salud de Florida en el condado de Broward, Dra. Paula Thaqi, señaló que “estamos entusiasmados con la oportunidad de comenzar a vacunar a nuestra población de adultos mayores, que se ven afectados de manera desproporcionada por el COVID-19, ya que continuamos trabajando todos los días para proteger a nuestra comunidad durante esta pandemia”, dijo la ,

DeSantis agregó que los condados de Florida tomarían individualmente la iniciativa en la distribución de la vacuna, y que el gobierno federal enviaría las vacunas a los hospitales y a las instalaciones que determine el estado.

Florida is making progress on getting the vaccine to those who are most at risk to COVID-19 and we will continue to prioritize our most vulnerable. pic.twitter.com/VKQiIbdJE4 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 30, 2020

“Elimina al intermediario. Básicamente, estamos tratando de averiguar cómo puede ser el mejor multiplicador de fuerza”, dijo DeSantis. “Consideramos que nuestros hospitales son nuestros mejores activos. Se han desempeñado bien durante la pandemia”.

Today I was joined by Palm Beach County Mayor @DavidMKerner and @HealthyFla to provide updates on Florida’s meaningful progress in our state's 3rd week of vaccine distribution. To date, 175,000+ Floridians have received a vaccine for COVID-19. More info – https://t.co/aH0ryg6Lzc — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 30, 2020

DeSantis explicó que espera que la mayoría de los condados reciban además la vacuna Moderna recientemente aprobada por la FDA. La semana pasada, DeSantis anunció que se daría prioridad a los residentes de 65 años o más para recibir la vacuna una vez que esté disponible para el público.

“Estamos complacidos con algunos de los avances que hemos logrado”, dijo en una conferencia de prensa junto al alcalde del condado Palm Beach, Dave Kerner, quien defendió la decisión de dar prioridad a los miembros de edad avanzada.

“Aquellos que son parte de la ‘generación más grande’ merecen ser los primeros protegidos”, dijo Kerner.

“Estas son personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, sobrevivieron al Holocausto … estas son las personas con las que debemos apoyarnos”, agregó DeSantis.

Despite the economic challenges brought on by COVID-19, we were fortunate to secure many victories in 2020 to ensure Florida’s economy continues to thrive. pic.twitter.com/d0rBTNT8A7 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 27, 2020

Broward Health anunció que comenzaría a administrar la vacuna contra el COVID-19 a ciertos miembros del público a partir del miércoles, pero luego dijo que esas reservas se completarán hasta febrero.

Los miembros elegibles de la comunidad deben llamar a la línea Nurse Connect de Broward Health al 954-759-7500 para programar una cita. Broward Health tiene como objetivo vacunar de 15 a 20 personas por hora, lo que sumará alrededor de 150 personas por día.

“Esto es monumental y alcanza un hito en esta pandemia de que podemos ofrecer la vacuna a nuestros ciudadanos que cumplen con los criterios”, dijo el Dr. Aldo Calvo, Director Médico de Servicios Ambulatorios.

Cleveland Clinic anunció que también administraría vacunas a los miembros del público que cumplan con ciertos criterios, que incluyen tener 65 años o más, así como los primeros en responder y aquellos con afecciones médicas de alto riesgo. Para obtener más información sobre cómo programar una cita, llame al 954-659-5950.

Jackson Health en Miami-Dade anunció que comenzaría a administrar la vacuna a miembros del público de 65 años o más a partir de esta semana antes de lanzar una plataforma en línea la próxima semana que permitirá a los residentes solicitar una cita.

