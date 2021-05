Este sábado el Inter de Miami visitará a Chicago Fire, en un partido relativamente accesible, ya que se encuentran en la parte baja de la tabla y el conjunto dirigido por Phil Neville busca seguir ascendiendo.

Para El Nuevo Herald la clave del triunfo está en volver a dejar su portería a cero, ya que se espera que algunos de sus hombres marquen, principalmente su delantero centro, el argentino Gonzalo Higuaín. quien con cuatro goles es uno de los máximos artilleros de la MLS.

Por lo que su DT Phil Neville dijo que confía plenamente en sus jugadores y dejó la puerta abierta con quien será el compañero de Gonzalo Higuaín en la delantera para el encuentro en el que Miami visitar[a a Chicago.

Touched down in Chi-Town ✈️ ⚽️ #InterMiamiCF takes on Chicago Fire at 6PM ET live on Unimas and TUDN. #CHIvMIA pic.twitter.com/Qo1XnawkLF

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 22, 2021