La número uno de la WTA Asleigh Barty logró el objetivo que era revalidar el título del Miami Open. Pero no fue de la manera esperada.

La oceánica consiguió la victoria, tras el retiro en el segundo set de la canadiense Bianca Andreescu, en el duelo disputado este sábado en el Hard Rock de Miami.

Barty quien tenía 13 meses sin jugar debido a la pandemia del Covid-19, estaba teniendo un juego impecable anta la canadiense.

El primer set lo ganó con parciales de 6-3 y el segundo estaba encaminada a también ganarlo con comodidad, cuando llegó la lesión de su contrincante.

Bianca Andreescu se torció el tobillo cuando el duelo estaba en su contra 0-2 en el segundo set.

Luego de disputar dos games más, que no le favorecieron la número 8 de la WTA deció abandonar el partido y así llegó la celebración de Barty.

Not the way she would have wanted to win it, but the top seed makes it 12 straight victories at Miami Gardens 🌴@ashbarty | #MiamiOpen pic.twitter.com/QoNRYnPVvQ

— wta (@WTA) April 3, 2021