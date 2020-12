Disney presentó este jueves, en el Investor Day, contenidos para su plataforma de streaming y para cine, entre los que destacan live-actions y animación.

Por redacción MiamiDiario

Algunos ya se conocían, otros fueron genuinas sorpresas, según reportó MTY.

¡Disney nos prepara grandes sorpresas! Tanto para cine como para Disney+, la compañía de Mickey Mouse anuncia nuevas producciones; destaca live action de 'Pinocho', con Tom Hanks, y la historia de Buzz Lightyear, con Chris Evans. Aquí te traemos sus próximos estrenos👇 pic.twitter.com/xgKkhoFtvB — Miami Diario (@miami_diario) December 11, 2020

Entre lo más destacado que viene tenemos:

Precuela de El Rey León: Dirigida por Barry Jenkins (Moonlight).

Precuela de La Bella y la Bestia: Esta producción será una miniserie musical en la que los actores Josh Gad (LeFou) y Luke Evans (Gastón) regresarán con sus personajes.

Live-action de La Sirenita: Cinta protagonizada por Halle Bailey.

NEW: The cast of Disney's The Little Mermaid, starring Halle Bailey, Jonah Hauer-King, @awkwafina, @DaveedDiggs, @JacobTremblay, @melissamccarthy & Javier Bardem. Directed by Rob Marshall, featuring music from the animated original & new music by @AlMenken & @Lin_Manuel Miranda. pic.twitter.com/nglzvbGM3J — Good Morning America (@GMA) December 11, 2020

Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers: Mezcla de live-action y animación. Con John Mulaney y Andy Samberg.

Cruella: Emma Stone es la villana de 101 Dálmatas.

Live-action de Pinocho: Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, en una producción exclusiva de Disney+.

One of Disney’s all-time classics is coming to #DisneyPlus with the new live-action retelling of Pinocchio, starring Tom Hanks and directed by Robert Zemeckis. ✨ pic.twitter.com/44bHbFRhMe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Peter Pan & Wendy: Incluirá a Jude Law como el Capitán Garfio.

Disenchanted: Secuela de Encantada en la que regresa Amy Adams.

Cambio de Hábito 3: Whoopi Goldberg regresa como Deloris VanCartier.

Disenchanted, a sequel to the hit film Enchanted, will stream exclusively on @DisneyPlus. Amy Adams returns for more fantastical fun as Giselle! 👑 — Disney (@Disney) December 11, 2020

Y en animación

Lightyear: La historia de Buzz, de Toy Story, llegara a cines el 17 de junio de 2022. Chris Evans le da voz al querido personaje.

Director of the Academy Award-winning short Bao, Domee Shi, brings us Turning Red. Meet Mei: she experiences the awkwardness of being a teenager, with an added twist: when she gets too excited, she transforms into a giant red panda. Turning Red comes to theaters March 11, 2022 pic.twitter.com/2s5NgzqBHP — Disney (@Disney) December 11, 2020

Encanto: Cinta animada ambientada en Colombia. Con música de Lin-Manuel Miranda. Se estrena el 24 de noviembre de 2021.

In a first-of-its-kind collaboration, @DisneyAnimation and Pan-African entertainment company Kugali will team up to create an all-new, science fiction series coming to @DisneyPlus in 2022: Iwájú. Check out a first look at visual development art from the series. pic.twitter.com/x46dreKcu0 — Disney (@Disney) December 11, 2020

