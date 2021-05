La temporada de lluvia está a la vuelta de la esquina en Miami, y con ellas llega un insecto poco amigable, que son los mosquitos que causan pequeñas picadas molestas.

Por eso, las autoridades de la ciudad empezaron este martes una campaña, a través de su cuenta de twitter @CityofMiami para que la población tome precaución.

It’s time to #FightTheBite, Miami! As the rainy season picks up & mosquitos multiply, remember to cover your skin with long clothing & use mosquito repellent when outside, especially during early morning & evening hours when mosquitoes are more active. pic.twitter.com/U62bw5V2Xk

— City of Miami (@CityofMiami) May 25, 2021