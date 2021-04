La recompensa por información que conduzca al paradero del asesino del adolescente de 17 años pasó de $5,000 a $15,000. Se trata del joven de 17 años que perdió la vida el miércoles en el suroeste de Miami-Dade.

El director de la Policía de Miami Dade, Alfredo Ramírez, dijo que el organismo aprobó una contribución adicional de 5.000 dólares y la Asociación de Sheriffs de Florida añadió 5.000 dólares.

El estudiante de Miami Southridge Senior High School, Clinton Young, fue baleado junto con otros dos adolescentes alrededor de las 9 p.m. del miércoles en el área de la calle 222 del suroeste y la avenida 115.

La policía dijo que un auto se acercó y al menos una persona en su interior comenzó a disparar.

🚨#UPDATE: On behalf of the #MDPD, the @MDPD_Director has approved an additional contribution of $5,000 to the reward. Thank you to @FLSheriffs for the additional $5,000, increasing the reward to $15,000. Anyone with information is urged to contact (305) 471-8477. pic.twitter.com/3SXnHcZSkv

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 9, 2021