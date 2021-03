El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará la primera parte de su paquete multimillonario de recuperación económica esta semana, reportó Telemundowashingtondc

El mandatario se centrará en la reconstrucción de carreteras, puentes y otras infraestructuras, seguido de un plan separado a finales de abril que abordará la atención infantil y médica,

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el domingo los planes de la administración de dividir el paquete en dos propuestas legislativas, como parte de un esfuerzo por obtener el apoyo de los republicanos del Congreso.

