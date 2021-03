Durante una conferencia de prensa, el presidente Joe Biden anunció una nueva meta de vacunación contra el COVID-19 para la población estadounidense.

El anuncio se produce después de que Biden dijera la semana pasada que su administración había alcanzado su objetivo de 100 millones de dosis de vacunas en sus primeros 100 días en el cargo.

Un funcionario describió el nuevo objetivo del presidente como “ambicioso”.

Los funcionarios se negaron a decir lo que Biden ha decidido establecer como su nueva meta, pero la semana pasada el presidente sugirió duplicar el plan anterior.

Por su parte, el periodista Jesús García dijo que el presidente Biden se fijó la meta de aplicar 200 millones de dosis en los primeros 100 días de gobierno.

“Al momento van casi 130 millones. “Sé que es ambicioso”, dijo Biden en su primera conferencia de prensa

Vale recordar que el miércoles, Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al COVID-19, dijo que esperaba que Biden hiciera un anuncio esta semana.

En esa línea, Biden anunció una inversión de $10,000 millones para aumentar el acceso a las vacunas en las áreas más afectadas.

Before I took office, I set a big goal of 100 million shots in my first 100 days.

We hit the goal on day 58.

Now, I’m setting a new one: 200 million shots in my first 100 days.

Let’s do this.

— President Biden (@POTUS) March 25, 2021