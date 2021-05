La administración del presidente Biden está sentando discretamente las bases para un aumento a largo plazo de la ayuda alimentaria para decenas de millones de estadounidenses.

Esto lo está haciendo sin pasar por el calvario de una lucha con los republicanos del Congreso.

El instrumento es una oscura lista de la compra del Departamento de Agricultura de EE.UU. que se utiliza para determinar las prestaciones de los cupones de alimentos, conocida como la cesta de la compra.

Una revisión del llamado Plan de Alimentos Ahorrativos, ordenada por Biden dos días después de asumir el cargo, podría desencadenar un aumento automático de los beneficios tan pronto como el 1 de octubre, un día después de la expiración de un aumento temporal del 15% en los pagos de cupones de alimentos que Biden incluyó en su paquete de alivio Covid de 1,9 billones de dólares.

